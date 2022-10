Arubaanse Deaxo Croes haalt zwemmend geld op

De Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes gaat op 19 november een solozwemtocht uitvoeren van Bonaire naar Curaçao. Croes wil op deze manier meer bewustwording creëren voor kankerpreventie. Het geld dat hij inzamelt met ‘Crossing for Prevention’ gaat naar drie stichtingen die zich hiervoor inzetten op de ABC-eilanden. De oversteek is een zwemtocht van ongeveer 53 kilometer. Hij begint om middernacht vanaf de duikstek Red Slave Huts. Eindbestemming is het oostelijkste punt van Curaçao. Een team van 25 vrijwilligers zal Deaxo begeleiden, waaronder artsen, een openwatercoach en assistent-zwemmers. Het is niet voor het eerst dat Deaxo zwemmend geld binnenhaalt. In 2018 zwom hij samen met vier teamleden van Venezuela naar Aruba en haalde daarmee in totaal 123.000 Arubaanse gulden op voor het Koningin Wilhelmina Kanker Fonds Aruba. Dit keer gaat het geld naar Fundashon CORESA, Fundashon Prevenshon en Kanker Fonds Bonaire.