Arubaanse en Curaçaose militairen trainen samen tijdens oefening ‘Caribbean Strike’

De komende twee weken trainen meer dan 90 Caribische militairen samen op Curaçao tijdens oefening Caribbean Strike. De oefening vindt plaats in de omgeving van Wacao, Ascension en Playa Santa Cruz. Arubaanse militairen stapten deze week aan boord van het ondersteuningsvaartuig Zr.Ms. Pelikaan, dat hen naar Curaçao bracht. Daar trainen zij gezamenlijk diverse militaire vaardigheden, waaronder het tactisch infiltreren in een gebied, verkenningspatrouilles, het uitvoeren van aanvallen en hinderlagen, verschillende schietoefeningen en optreden in verstedelijkt gebied.

Caribbean Strike maakt onderdeel uit van de professionele doorontwikkeling van de Caribische militairen. Door intensief te trainen in realistische scenario’s wordt de paraatheid en inzetbaarheid van zowel de Arubaanse als de Curaçaose eenheden verder versterkt. Oefeningen zoals deze zijn essentieel om de militairen optimaal voor te bereiden op hun taken op landen, waaronder het bieden van bijstand in geval van crises of calamiteiten.