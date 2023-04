Arubaanse gevangenen op Curaçao

De Kustwacht had gisteren een bijzondere vracht aan boord. Negen gevangenen uit Aruba zijn gisteren met een cutter naar Curaçao gebracht. De veroordeelden zullen hier tijdelijk hun celstraf uitzitten. Reden voor de tijdelijke overplaatsing is de verbouwing van de gevangenis op Aruba. Dat bevestigt Justitieminister Shalten Hato (MFK). De overplaatsing is niet vreemd. Tussen de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat een overeenkomst om elkaar te steunen bij een tekort aan cellen.