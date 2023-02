Arubaanse oud-minister meldt zich bij gevangenis

De Arubaanse ex-minister Paul Croes heeft zich gisteren bij de gevangenis gemeld om zijn straf uit te zitten. De voormalige minister van Sociale Zaken, Jeugdbeleid en Arbeid is veroordeeld voor omkoping, verduistering en witwassen van geld. Hij moet drie jaar zitten. Ook mag hij acht jaar niet op de kieslijst staan of als minister worden benoemd. Croes ging tegen zijn veroordeling in beroep. Zijn zaak eindigde bij de Hoge Raad in Den Haag. Die oordeelde begin deze maand dat de veroordeling in stand blijft.