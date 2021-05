Arubaanse oud minister opgepakt wegens corruptie

Arubaanse oud minister Benny Sevinger en zijn vrouw Claudia zijn vanochtend gearresteerd op verdenking van corruptie. Hij wordt ervan verdacht tijdens zijn ministerschap overheidsterreinen te hebben weggegeven aan zakelijke vrienden. De arrestatie was geen verrassing, in 2019 werden al huiszoekingen gedaan bij Sevinger en andere verdachten. De zaak kreeg de naam ‘Avestruz’. In de afgelopen weken zijn op Aruba meerdere verdachten gearresteerd in verband met deze zaak. Sevinger is lid van de politieke partij AVP. Een medelid van de partij werd eerder tot vier jaar veroordeeld voor het verkopen van werkvergunningen. De partijleider van de AVP, Mike Eman, beweert dat het OM partijdig is. Volgens hem zijn de arrestaties opzettelijk gedaan vlak voor de verkiezingstijd. Op 25 juni zijn de verkiezingen op Aruba.