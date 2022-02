Oud minister Benny Severinger van Aruba wordt ervan verdacht de spin te zijn in een corruptienetwerk. Gisteren begon de strafzaak waarin hij samen met tien anderen terecht staat. De voormalig minister zou tijdens zijn ambt gesjoemeld hebben met de toewijzing van overheidsterreinen. Severinger was minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke Ordening in de kabinetten Eman.