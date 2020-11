Arubaanse psycholoog veroordeeld voor ontucht met 15-jarige

De Arubaanse psycholoog Jeffrey Dimitri di Carlo is vandaag tot twee jaar cel veroordeeld, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Dimitri di Carlo is lid van de politieke partij PPA/UPP. Hoewel hij de ontucht steeds heeft ontkent, acht de rechtbank het bewezen. De eis was twee jaar en twee maanden voorwaardelijk. Dimitri de Carlo heeft ook een proeftijd van drie jaar opgelegd gekregen.

De veroordeelde zit al vast. Hij was tijdens de uitspraak via een video call vanuit de KIA-gevangenis verbonden met de rechtbank. Op Aruba is dit jaar vaak gedemonstreerd voor het wijzigen van de wetten zodat ontuchtplegers hogere straffen kunnen krijgen. Ook is het volgens de demonstranten op Aruba nu vaak lastig om seksueel misbruik te bewijzen. Er is onder meer voor het parlement gedemonstreerd om de volksvertegenwoordigers ertoe te zetten met nieuwe wetten hierover te komen.