Arubaanse wint ‘Heel Holland Bakt’

Het populaire Nederlandse tv-programma Heel Holland Bakt is afgelopen weekend gewonnen door van Aruba afkomstige Elizabeth Lopez. Ze is geboren in de Dominicaanse Republiek. Op jonge leeftijd emigreert ze met haar moeder naar Aruba. Omdat ze graag mensen helpt, kiest ze voor de opleiding verpleegkunde. Op haar 25e besluit ze de opleiding in Nederland te vervolgen en stapt ze helemaal alleen op het vliegtuig. De herinneringen aan haar jeugd heeft Elizabeth in het bakprogramma van Omroep Max laten zien in de zogenaamde ‘Wie ben ik taart’, die verwijst naar haar jaren op Aruba.

Lopez: “Het spelen onder de watapana-boom, op zondag naar het strand, de blauwe lucht en de prachtige zonsondergang. Deze taart staat echt voor wie ik ben, vrolijk, kleurrijk en zoet. Aruba zit nog steeds in mijn hart.” Ze heeft al veel positieve reacties vanuit Aruba gekregen, waaronder van premier Evelyn Wever-Croes. De finale van Heel Holland Bakt werd door 3,7 miljoen mensen bekeken.