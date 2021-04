Asdeeltjes vulkaan in onze atmosfeer

Curaçao, Aruba en Bonaire zullen naar alle waarschijnlijkheid te maken krijgen met asdeeltjes in de atmosfeer. Die asdeeltjes zijn afkomstig van de vulkaan La Soufrière op het eiland Saint Vincent. De vulkaan is sinds enkele dagen actief. Het effect van de asdeeltjes in onze atmosfeer is volgens de Meteorologische Dienst een vermindering van het algehele zicht. Het is volgens de Meteorologische Dienst waarschijnlijk dat er nog meer uitbarstingen zullen plaatsvinden. Daarom wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Op het eiland zelf zijn veel mensen inmiddels geëvacueerd.