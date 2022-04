Ashton Lake binnenkort een vrij man

De tot levenslang veroordeelde Ashton Lake wordt per 1 juli vrijgelaten. Het hof bepaalde vandaag dat hij niet langer zijn straf voor ontvoering, verkrachting en moord van een 5-jarig meisje op Sint Maarten hoeft uit te zitten. Lake heeft 38 jaar voor zijn misdaden in de cel gezeten. De kans dat hij weer een misdaad zal plegen achten psychologen klein. Daarom keert Lake terug in de maatschappij. Hij zal per 1 juli 2022 worden uitgezet naar Anguilla. Als hij weer een strafbaar feit pleegt, moet hij zijn straf alsnog uitzitten.

Op 1 juni 2015 vond er een wijziging in het Wetboek van Strafrecht plaats. Tot levenslang veroordeelden kunnen sindsdien na vijfentwintig jaar cel weer vrijkomen. Deze vrijlating vindt plaats onder voorwaarden. In 2018, drie jaar te laat, is het hof gestart met de toetsingsprocedure in deze zaak. Deze procedure heeft in totaal bijna vier jaar geduurd. In deze periode hebben diverse deskundigen, waaronder een psychiater en een psycholoog, over Lake gerapporteerd. Zij achten de kans klein dat hij opnieuw de fout ingaat. Het hof heeft bij het besluit ook gekeken naar de gevoelens van de nabestaanden. Zij zijn het niet eens met zijn vrijlating, vanwege het leed dat hij hen heeft aangedaan. Het hof heeft hieraan geen doorslaggevende betekenis toegekend. Het aspect dat de nabestaanden wensen dat hij nooit vrij komt, kan volgens het hof geen reden zijn om Lake na zo’n lange detentieperiode en met een laag recidiverisico te blijven straffen.