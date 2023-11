Atrako op Pita Farm

De politie moest gisteren uitrukken voor een gewapende overval op Pita Farm. De gemaskerde mannen kwamen uit de mondi van Ronde Klip toen ze het personeel van de kippenboerderij verrasten. De daders gingen ervandoor met cash en een Chevrolet Spark. Deze werd later door de politie gevonden bij Seru Cocori. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Beeld:Vigilante