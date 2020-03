Atrako slachtoffers kunnen geconfisceerde spullen bekijken

De politie heeft verschillende spullen gevonden die wellicht afkomstig zijn van een reeks atrako’s. Aanstaande zaterdag is er de mogelijkheid voor mensen die slachtoffer zijn geweest van atrako’s tussen oktober 2019 en februari 2020 om bij recherche aan de Garipitoweg te kijken of de geconfisceerde spullen van hen zijn. Van 9 uur ‘s ochtends tot 1 uur s middags kun je met een geldig legitimatiebewijs laten blijken of de producten van jou zijn. Er zijn onder andere sieraden, telefoons, televisies en kledingstukken gevonden.