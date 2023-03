Atrako’s met de helft afgenomen in 2022

Het aantal gewapende overvallen is vorig jaar met de helft afgenomen vergeleken met het jaar daarvoor. Dat meldt de politie. In totaal zijn er 168 atrako’s gepleegd. In 2021 waren dat er nog 386. Toeristen zijn slechts bij 18 procent van de gewapende overvallen het slachtoffer. Dat betekent dat in de meeste gevallen de overvallers het op Curaçaoënaars hebben gemunt. Ook de daders zijn in de meeste gevallen op Curaçao geboren. De aanname dat ongedocumenteerden op grote schaal atrako’s uitvoeren klopt dus niet.