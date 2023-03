Audit zeescheepvaart Curaçao afgerond

De internationale organisatie IMO heeft haar audit van de Curaçao zeescheepvaart afgerond. Al is het rapport nog niet openbaar. Pas na de input van Curaçao zal de definitieve versie klaar zijn. De audit wordt om de zeven jaar uitgevoerd. Doel is te controleren of Curaçao zich aan de regels houdt. De IMO is onderdeel van de VN en verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart. De IMO maakt op internationaal niveau afspraken om scheepvaart veiliger en milieuvriendelijker te maken.