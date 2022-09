Augustus topmaand voor Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in augustus een recordbedrag van 102,5 miljoen gulden geïnd. Dat is bijna 20 miljoen meer dan in augustus vorig jaar. Volgens Financiënminister Silvania blijft de Belastingdienst alle records verbreken. Er wordt steeds meer omzetbelasting opgehaald. De intensievere controles van de belastingaccountantsbureau hebben hieraan bijgedragen. Ook is de Belastingdienst bezig met een inhaalslag van de ozb.