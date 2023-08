Auto doorzeefd met kogels, inzittende gewond

Een vrouw raakte afgelopen nacht gewond bij een schietincident. De vrouw en haar partner kwamen na een avondje stappen laat thuis toen ze door een paar overvallers werden verrast. De man reed vervolgens op het groepje in, waarna de overvallers in hun wagen stapten. Dit was het begin van een achtervolging die eindigde met de overvallers in een rooi in Groot Kwartier. De verdachten losten vervolgens schoten op het echtpaar. De auto raakte daarbij doorzeefd en de vrouw moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Later meldde de eigenaar van de verongelukte auto zich bij de politie. De overvallers hadden het voertuig van hem afgepakt bij een snek in de Comanchestraat.