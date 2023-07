Auto hoofd veterinaire zaken in brand gestoken

De auto van Arnold Dwarkasing stond gisteravond in lichterlaaie. Hoogstwaarschijnlijk is er sprake van brandstichting. Het hoofd van de Veterinaire Zaken ligt al enige tijd onder vuur. Er is veel kritiek op zijn besluit om twee puppy’s die uit Sto. Domingo waren ingevoerd te doden. Er loopt nu een onderzoek naar zijn handelen. Ook mag hij zich drie maanden niet op de werkvloer vertonen. Premier Pisas keurt de brandstichting af. Hij noemt de daad verwerpelijk en laag-bij-de-gronds. Dwarkasing heeft nu beveiligers tot zijn beschikking om zijn veiligheid te kunnen garanderen. Ook de tweede ‘man’ bij de Veterinaire Zaken heeft extra bescherming gekregen.