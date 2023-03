De politie hield gisteren twee mannen aan voor auto-inbraak. Het misdrijf gebeurde bij Watamula. Een gezin dat hier op vakantie is, zag dat er in hun wagen was ingebroken. De dieven waren met al hun spullen er vandoor gegaan. Even later signaleerde de politie de auto van de verdachten bij Grote Berg. De mannen zijn daar ingerekend. Ook nam de politie de gestolen spullen in beslag. De verdachten van 22 en 38 jaar zitten voorlopig vast.

Meer over inbraak kpc toeristen Watamula