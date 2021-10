Een auto is dinsdagavond in het water langs de Dominico “Don” Martina Boulevard bij Nieuwe Haven terechtgekomen. De chauffeur reed in de richting Biesheuvel toen hij naar eigen zeggen de controle over het stuur verloor en in het water terecht kwam. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar aan de auto was er wel veel schade.

Meer over Nieuwe Haven ongeluk