Gisteravond heeft een auto-ongeluk plaatsgevonden in Scharloo. De bestuurder verloor de controle over de auto en botste daarbij op een muur langs de weg en belandde daarna op zijn dak. Het incident gebeurde op de Romulo Betancourt boulevard, vlak voor het Amerikaanse Consulaat. Twee personen moesten met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden, hoe het nu met hen gaat is nog onbekend.