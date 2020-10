Een auto is bij een ongeval op z’n kop terechtgekomen op de Julianabrug. Dat meldt de Extra vandaag. Het ging om een ongeluk waarbij drie auto’s betrokken waren. Een zwarte personenauto kwam daarbij omgekeerd te liggen op de brug in de richting van Punda. Hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden is nog niet bekend. Een van de banen van de weg is nog afgezet, waardoor er een opstopping in het verkeer ontstaan is.