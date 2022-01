Auto slaat over de kop na politieachtervolging

Afgelopen weekend zijn twee bestuurders van een auto tijdens een poging om de politie af te schudden over de kop geslagen. De agenten dachten dat de mannen op de vlucht sloegen om een boete voor het overtreden van de avondklok te ontwijken. De mannen reden met hoge snelheid en raakten uiteindelijk een lantaarnpaal waardoor de auto over de kop sloeg. De politie vond in de auto uiteindelijk een vuurwapen en twee magazijnen met scherpe munitie. De 25-jarige Colombiaan en 33-jarige Curaçaoënaar zijn vervolgens aangehouden.