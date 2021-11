Auto van vermist Curaçaos stel gevonden in België

De lichamen van een vermist Curaçaos stel in België zijn vermoedelijk gevonden. De auto van Cleefio Ignacio (55) en Eldrid Poulina (62) is vanmorgen uit het water getakeld in Antwerpen. Daar lag die ondersteboven in het slijk bij een kade. In de auto zijn twee lichamen gevonden, vermoedelijk van het stel. De GSM van de vrouw werd op straat vlakbij de kade gevonden. Wat er precies gebeurd is, wordt nu onderzocht. Maandagavond hadden ze voor het laatst contact gehad met familie in Nederland. Die zijn na de vondst direct benaderd en naar België gekomen. Ignacio en Poulina komen van ons eiland maar woonden al tien jaar in Deurne, een buitenwijk van Antwerpen.