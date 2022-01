Autobelasting moet betaald maar stickers zijn er nog niet

Bij wet is vastgelegd dat de autobelasting voor 1 februari betaald moet zijn maar tot op heden is dat nog niet mogelijk. De stickers voor op je voorruit die aantonen dat je de belasting netjes hebt betaald zijn namelijk nog niet geleverd. De verwachting is nu dat de stickers aan het einde van de maand binnenkomen bij de belastingdienst. Dan worden de stickers direct verkocht aan autobezitters.

Meer over autobelasting stickers vertraagd