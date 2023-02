Autodief aangehouden

De politie heeft woensdag een 30-jarige man aangehouden die verdacht wordt van autodiefstal. De arrestatie vond plaats bij de verdachte thuis in Cher Asile. De politie nam bij de inval verschillende spullen in beslag. Bij een aangrenzend onbewoond huis vond de politie heel veel gestolen auto-onderdelen. Deze zijn ook in beslag genomen. De verdachte is in voorarrest in afwachting van meer politieonderzoek. Beeld: Extra