Een 50-jarige man die een auto wilde stelen is op heterdaad betrapt. Net op het moment dat hij de autoruit insloeg arriveerde de politie. De verdachte werd meteen ingerekend. Het incident gebeurde aan de Pater Euwensweg. De man zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.

Meer over autodief autodiefstal kpc politie