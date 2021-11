Autodiefstal gestegen door gebrek aan onderdelen

Autodiefstal op Curaçao wordt gestimuleerd doordat autobezitters van geïmporteerde en beschadigde auto’s geen auto-onderdelen kunnen kopen bij de dealer. Dat stelt de Raad voor de Rechtshandhaving in een onderzoek naar autodiefstal. Autoverkopers en -importeurs weigeren onderdelen te verkopen als de auto niet bij hen is aangeschaft. De onderdelen waar behoefte aan is wordt vervolgens ingekocht bij bij autodieven. Autodieven gaan meestal vrijuit, omdat autodiefstal geen prioriteit is bij de politie, aldus de Raad.