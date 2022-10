Een 20-jarige vrouw is gisteren aangehouden voor autodiefstal. De politie vond bij haar thuis op Bándabou een gestolen auto. Het voertuig was volledig gedemonteerd. Ook trof de politie een marihuanaplantage aan. De auto is in beslag genomen. De 20-jarige vrouw zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.