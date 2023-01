Autohuurprijzen flink gestegen

De autohuurprijzen op Curaçao zijn flink gestegen in vergelijking met andere populaire vakantiebestemmingen. Dat concludeert vergelijkingssite EasyTerra. Op Curaçao kost een huurauto per dag 61 procent meer dan vorig jaar. Dat is de hoogste stijging die EasyTerra dit jaar registreerde. Desondanks is het eiland met een gemiddelde dagprijs van 74 euro nog steeds een van de goedkoopste bestemmingen om een auto te huren aanstaande zomer.

De snelle stijging houdt verband met het einde van de coronamaatregelen. Mensen durven weer te reizen. Het eiland zit weer stampvol en lokale verhuurbedrijven hebben hun autovloten niet op tijd weten aan te vullen. Toeristen zijn overigens het duurst uit in de Portugese De Ponta Delgada. Daar betaal je gemiddeld 159 euro per dag voor een auto. In de hoofdstad van Zuid-Afrika ben je het goedkoopst uit met 47 euro per dag.