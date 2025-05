Autoriteiten in België arresteren verdachte van moord op Curaçaoënaar

De autoriteiten in België zijn erin geslaagd de man op te sporen en aan te houden die wordt verdacht van het doodschieten van de Curaçaoënaar Ardilles “Rilles” Gerard. Die werd doodgeschoten in de nacht van 1 op 2 februari van dit jaar in Rotterdam. De Nederlandse autoriteiten hadden een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte in België. Daar arresteerde de politie hem gisteren. Het gaat om een 32-jarige man uit Amsterdam.

Het proces is nu gestart om hem over te brengen naar Nederland, waar hij zich zal moeten verantwoorden voor deze daad. De Nederlandse autoriteiten hebben intensief aan deze zaak gewerkt om tot een doorbraak te komen. De zaak werd zelfs behandeld in het opsporingsprogramma “Opsporing Verzocht”. De autoriteiten riepen ook de hulp in van Curaçao, om via de gemeenschap informatie te verkrijgen over de dader. Rilles werd doodgeschoten tijdens een Caribisch feest in het Sunrise-centrum in Rotterdam. Bij het schietincident raakte ook een 24-jarige man uit Amsterdam gewond, maar hij overleefde het. Rilles overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.