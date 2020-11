Avondklok Aruba is legaal

De Rechtbank heeft vanochtend besloten dat de invoering van een avondklok op Aruba legaal is geweest. Het Openbaar Minister wilde duidelijkheid over die maatregel met onder andere het argument dat gedurende de avondklok het besmettingsniveau op Aruba juist erg hoog was. Vanochtend is besloten dat invoeren van een avondklok inderdaad rechtmatig was. De Extra heeft in reactie op de uitkomst van deze zaak contact opgenomen met de Rechtbank op Curaçao. Zij stelden de vraag of dit ook automatisch geldt voor Curaçao, maar dat is niet het geval volgens Persrechter Sigmar Carmelia. De avondklok op Curaçao werd vrijdag met een week verlengd tot morgen(6 november).

