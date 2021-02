Avondklok in Nederland ‘illegaal’

Demissionair premier Mark Rutte roept iedereen met klem op zich aan de avondklok te houden, ondanks het besluit van de rechtbank dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Volgens Rutte betekent het feit dat avondklok niet de juiste juridische basis heeft, niet dat niet dat de maatregel niet nodig is. De rechtbank oordeelde vandaag dat de avondklok onterecht is ingevoerd op basis van een noodwet. Die wet mag namelijk alleen worden gebruikt bij zeer spoedeisende belangen, maar daarvan was volgens de rechter in dit geval geen sprake.

Het hoger beroep over de opheffing van de avondklok dient aankomende vrijdag om 10.00 uur Nederlandse tijd.