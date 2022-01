Avondklok naar 1 uur; maximale groepsgroottes aangepast

De covid-maatregelen op Curaçao worden aangescherpt. Dat heeft premier Pisas vanmorgen tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Het gaat om de volgende maatregelen:

De avondklok wordt vervroegd van 3 naar 1 uur ’s nachts. Om toch een klein beetje de horeca en andere bedrijven te ontzien. Alle zaken moeten om middernacht dicht zijn. Vanaf dinsdag a.s. De eindtijd van de avondklok blijft 4.30 uur. Uitzondering voor horeca en casino’s bij hotels. Die mogen enkel hotelgasten ontvangen volgens hun vergunning.

Truk’i pans mogen van 18 tot 00 uur open zijn, voor take out, delivery en curb side pickup

Uitzondering van de avondklok voor vitale functies. Oude aanvragen blijven staan. Nieuwe aanvragen op www.kalamidat.cw

Laag risico events: max 50 mensen in een gesloten ruimte, max 75 mensen in de buitenlucht (ipv 100). Mondkapje in binnenruimtes verplicht, in de buitenlucht aanbevolen.

Ondernemers moeten bij laag risico events zich goed aan de social distance en hygiene regels houden, alleen achtergrondmuziek toegestaan.

Zelfde limiet van groepsgrootte geldt ook voor uitvaarten, dopingen en bruiloften

In restaurants of andere horeca mogen mensen enkel aan een tafel zitten, maximaal 4 personen per tafel.

Een ‘serieuze aanbeveling’ voor religieuze bijeenkomsten om rekening te houden met agglomeratie van mensen. Dragen mondkapje en social distance zijn verplicht. Exacte bezoekersaantallen zijn hier niet genoemd.

Vanuit de samenleving is de afgelopen dagen kritiek geweest op de overheid vanwege het uitblijven van nieuwe maatregelen. Pisas geeft aan dat mensen en bedrijven ook zelf verantwoordelijkheid hebben en kunnen nemen. “We moeten ons bewust zijn dat dit land van ons allemaal is en we allemaal ons steentje bijdragen.”