Avondprogramma Zomercarnaval op de schop

Het Zomercarnaval gaat op de schop. Aanleiding zijn de geweldsincidenten van de afgelopen editie. Om mee te doen aan het avondprogramma worden bezoekers voortaan gecontroleerd. Ook is het terrein omheind. Dat heeft de burgemeester van Rotterdam vandaag bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad. Bij het afgelopen Zomercarnaval ging het meerdere keren fout. Op één dag vonden twee schietpartijen plaats, een steekpartij en werden maar liefst 28 mensen aangehouden. Ook werden een mes en een vuurwapen in beslag genomen. Volgens de politie verloopt het Zomerfestival gedurende de parade gemoedelijk, met vooral gezinnen langs de route. Na de parade vertrekken de gezinnen en komt er een ander publiek. Wat de maatregelen betekenen voor het Zomercarnaval van volgend jaar is nog niet bekend. Foto Ramsay Soemanta

Gelabeld als avondprogrammering beveiliging geweldsincidenten Zomercarnaval