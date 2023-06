Azul Airlines begint met vluchten vanuit Brazilië

De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Azul Airlines begint op 24 juni met een wekelijkse vlucht van Belo Horizonte naar Curaçao. Op die dag landt de inaugurele vlucht op Curaçao. In eerste instantie is er een rechstreekse vlucht op zaterdag vanuit Brazilië en wordt er op zondag vanuit Curaçao terug naar naar Belo Horizonte gevlogen. Het aantal toeristen uit Brazilië naar ons eiland neemt de afgelopen tijd flink toe, zo meldt het Curacaose toerismebureau. Azul Airlines is een grote luchtvaartmaatschappij uit Brazilië die dagelijks 900 vluchten uitvoert naar 150 bestemmingen. Het heeft een vloot van 158 vliegtuigen.