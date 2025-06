Azul vraagt uitstel van betaling aan

De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Azul heeft vorige week uitstel van betaling aangevraagd volgens de Amerikaanse wetgeving. De reden voor dit verzoek zijn onder meer problemen die zich na de Covid-19-pandemie hebben opgestapeld. In juni 2023 begon Azul met de route tussen Belo Horizonte en Curaçao met een frequentie van één vlucht per week. Binnen minder dan een jaar werd dit verhoogd naar twee vluchten per week en tegen het einde van 2024 werd dit opnieuw verdubbeld tot een totaal van vier wekelijkse vluchten. In die periode is Azul ook begonnen met vluchten tussen Hato en Fort Lauderdale in Florida.

De beslissing om uitstel van betaling aan te vragen maakt Azul tot de laatste Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die faillissementsbescherming aanvraagt als gevolg van de zware gevolgen die de luchtvaartsector sinds het begin van de pandemie heeft ondervonden, dat schrijft Extra vandaag.