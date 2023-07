Baby van 2 maanden dood aangetroffen

Een baby van 2 maanden is vanmorgen dood aangetroffen. Het meisje verbleef met haar moeder in een opvanghuis voor tienermoeders. De politie gaat vooralsnog uit van een natuurlijke dood. Er zijn geen sporen van geweld of een ander misdrijf aangetroffen. Na overleg met de officier van justitie is het babylichaampje in beslag genomen. Autopsie moet de doodsoorzaak aan het licht brengen.