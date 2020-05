En die ‘2’ heeft een dubbele betekenis, want aanstaande maandagochtend bundelen Paradise FM en HITradio 915 de krachten, om samen de – naar verwachting – eerste echte ochtendspits post Corona tot een goed einde te brengen. Paradise FM DJ Nadine staat die ochtend samen met het HITradio 915 promoteam in Mahaai. Dit is traditiegetrouw een van de drukste verkeersaders van het eiland, mede door de vele scholen in de buurt.

Daar worden aan iedereen die weer de schoolbanken in mag de felbegeerde HITradio 915 goodiebags uitgedeeld. Met daarin onder andere coupons van Sea Aquarium, Mensings Caminada en voor de hongerige maagjes: verse yoghurtjes van Lovers.

Om alles muzikaal te omlijsten staan beide zenders maandagochtend helemaal open voor jouw favoriete muziek. Wil jij onderweg naar school de nieuwe van Charlie Puth horen? Of lekker springen op Panic! At The Disco? Vraag hem aan via Whatsapp: 6774153. En om het feestje helemaal compleet te maken hoor je vanaf 6.00 uur, op 2 zenders tegelijk, een oude bekende van de ochtendradio, jouw gastheer: Wakkere Joris!

Maandag 1 juni vanaf 6:00 uur. Via 103.1FM (Paradise FM) & 91.5FM (HITradio 915). Back 2 School!