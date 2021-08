Het Rotaryjaar 2020-2021 wordt een bijzonder jaar. Zo kondigden de Rotary Club-voorzitters Benno van Leeuwen en Rob Kouijzer aan. Rotary Club Willemstad wil in die periode de uitgangspunten van Rotary International meer benadrukken in hun activiteiten. In het kader van het thema ‘Leefmilieu’ liet Rotary Willemstad gerecycled plastic tassen maken met de tekst: ‘Bai Flit, ku bo plèstik’. De tassen werden aangeboden aan Myrthe Verhulst en Corine Senior van Clean Up Curaçao en Berry Wouters, oprichter van het Daily Meal Project.