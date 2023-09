Bajesklant aangehouden voor diefstal auto-onderdelen

Een 18-jarige gevangene werd gisteren aangehouden in de SDKK-gevangenis. De jongen zou betrokken zijn geweest bij het stelen van auto-onderdelen eerder dit jaar. Het incident zou zich hebben voorgedaan in Brievengat op 21 augustus. De verdachte werd voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie die hem na ondervraging weer naar de SDKK-gevangenis stuurde. Daar zit hij vast voor een gewapende overval. De politie heeft de zaak in onderzoek.