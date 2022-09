Bajesvoedsel voor JJIC-jongeren

De jongeren in de Justitiële Jeugdinrichting krijgen hetzelfde voedsel als de gevangenen. Uit geldgebrek kan het instituut zelf geen keuken draaien. Sinds 2020 komt al het voedsel uit de SDKK-keuken. Gevangenen klagen al jaren over de slechte kwaliteit van het eten. Ook de hygiëne van de keuken liet te wensen over. Zolang de jeugdinrichting geen geld heeft, zijn de jongeren afhankelijk van wat de pot in de gevangenis schaft. SDKK deelt gratis het voedsel met de jeugdinrichting.

Momenteel zitten er 18 jongeren in het instituut. JJIC heeft plek voor 26. Gisteren benadrukte de directeur van het instituut in de centrale commissie van de Staten het belang van betere voeding, een nieuw gebouw en meer gediplomeerd personeel en beveiligers.