Balie Vertegenwoordiging van Nederland tijdelijk op nieuwe locatie

De balie van de Vertegenwoordiging van Nederland is met ingang van aanstaande donderdag tijdelijk gevestigd op een nieuwe locatie: Hoogstraat 20–22, in het gebouw van The Triangle Curaçao in Otrobanda. De Vertegenwoordiging verhuist over enkele maanden naar een nieuwe locatie en is momenteel druk bezig met de voorbereidingen om het gebouw geschikt te maken voor de organisatie, zo is vandaag bekend gemaakt. Later dit jaar wordt hierover meer informatie gedeeld.

De balie is op afspraak toegankelijk voor het ophalen van een DigiD-activeringscode, het verkrijgen van een stempel voor een Attestatie de vita en de aanvraag van het Nederlandse elektronische identiteitsbewijs, eNIK. Voor consulaire vragen is de balie ook per e-mail bereikbaar. Bezoekers kunnen een e- mail sturen naar [email protected] of van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur bellen naar 434 3200 om een afspraak te maken.