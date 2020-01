‘Bank onder noodregeling kan niet worden gedwongen geld over te maken’

Een bank die onder een noodregeling valt, kan niet worden gedwongen tot het beschikbaar stellen van geld. Dat legt persrechter Sigmar Camelia uit. Deze week verloor SOAB de zaak tegen de Girobank: SOAB wilde dat er geld van hun girobankrekening werd overgemaakt naar de MCB om zo beschikking te krijgen over hun geld. Ze verloren de zaak echter.

Camelia legt uit dat het oordeel niet afhankelijk is van de beslissing van de Centrale Bank vorige maand om een moratorium in te stellen. Een moratorium is een maximaal bedrag dat beschikbaar wordt gesteld aan klanten, in dit geval is dat 10.000 gulden. Het oordeel is gebaseerd op het feit dat de Girobank onder een noodregeling valt en de fondsen niet in gevaar mogen komen.