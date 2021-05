Baoase wint ‘best of the best-award’

Baoase Luxury resort heeft ‘the best of the best’ Tripadvisor award van 2021 gewonnen. Dat is de hoogste erkenning die Tripadvisor jaarlijks uitgeeft. Daarmee staat het resort op de lijst van top 1 procent bestemmingen wereldwijd. In de vijf-sterren reviews op de website van Tripadvisor noemen bezoekers het resort onder andere “the ultimate getaway for a luxury-seeker”. Vorig jaar viel Baoase ook al onder de winnaars.

