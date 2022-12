Baretuitreiking sociale vormingsplicht

Vijftien jongeren hebben gisteren hun baret en certificaat in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde tijdens de uitreiking van het sociale vormingstraject bij marinekazerne Suffisant. De overheid verzorgt samen met Defensie deze opleiding. Het traject is bedoeld voor jongeren zonder een opleiding of die in aanraking zijn geweest met justitie. Na afloop van het traject maken ze meer kans op een baan. In februari 2023 start een nieuwe lichting. Dit keer zal de groep slechts uit vrouwen bestaan.