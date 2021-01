Bars die ook beschikken over een restaurantvergunning mogen open blijven tot 10 uur ‘s avonds. Dat meldt communicatiedirecteur van de overheid Maharo Isenia in een uitlegvideo. Bars, snèks en cafés zonder restaurantvergunning mogen na 7 uur ‘s avonds geen gasten meer ontvangen. Ook mogen zij alleen bedienen in de vorm van take-out, delivery, drive through of curbside pick-up.