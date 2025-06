Basisbetaalrekening voor alle inwoners van Curaçao

Per 1 juli treedt de Landsverordening basisbetaalrekening in werking. Deze wet bepaalt dat iedereen die legaal op het eiland verblijft recht heeft op toegang tot een basisbetaalrekening bij een bank. Het gaat om een eenvoudige bankrekening waarmee mensen hun geld veilig kunnen beheren en kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer. De rekening biedt toegang tot het storten en opnemen van geld, betalen met een bankpas, het doen van overboekingen en het uitvoeren van automatische incasso’s. Rood staan of het gebruik van een creditcard, is niet mogelijk. De rekening kan niet worden gebruikt als spaarrekening.

Alle banken en betaaldienstverleners die reguliere rekeningen aanbieden, zijn verplicht deze basisvoorziening beschikbaar te stellen. Een aanvraag mag alleen worden geweigerd in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als de aanvrager al een basis- of reguliere bankrekening heeft, als de identiteit van de aanvrager niet vastgesteld kan worden, of als de aanvrager in de afgelopen twee jaar een basisbetaalrekening had die is beëindigd wegens misbruik. Het ontbreken van een vast woonadres mag géén reden zijn om een aanvraag af te wijzen, dat laat het ministerie van Financiën vandaag weten in een persbericht.