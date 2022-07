‘Basisvoorwaarden onderwijs niet op orde’

Een rapport over de zogenaamde nulmeting in het Curaçaose onderwijs is aangeboden aan de voorzitter van het Curaçaose parlement. Het rapport biedt een doorlichting van het onderwijs. Een van de conclusies is dat het onderwijs op Curaçao tekort schiet als het gaat om het niveau van de basisvoorwaarden. Dat heeft invloed op onder meer de kwaliteit van het onderwijs. Met andere woorden: scholen kunnen niet altijd het maximale rendement uit leerlingen halen. Minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn wil het rapport gebruiken om het onderwijsbeleid voor Curaçao verder op te zetten en uit te voeren.