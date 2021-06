Bazoer verbaasd na bekendmaking deelname Curaçaose elftal

Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer heeft met verbazing gereageerd op de bekendmaking van de voorlopige spelerslijst voor Curaçao voor de Gold Cup. Zo schrijft de Telegraaf. Volgens de krant heeft Bazoer eerder aangegeven het Curacaose elftal met veel belangstelling en sympathie te volgen, maar nog niet in te willen stappen. Hij zou nog altijd de ambitie hebben om terug te keren in het Nederlands elftal. Ook het Algemeen Dagblad bericht over verbazing bij Bazoer. Volgens de krant zou Bazoer zelfs gevraagd hebben om zijn naam van de spelerslijst te schrappen.