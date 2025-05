BC Bonaire uit zorgen over toenemende criminaliteit en structurele tekortkomingen in de rechtshandhaving

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft per brief zijn ernstige zorgen kenbaar gemaakt aan de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid over de toenemende criminaliteit en structurele tekortkomingen in de rechtshandhaving op het eiland. De criminaliteit op Bonaire vertoont een verontrustende toename, met name als het gaat om geweldsdelicten waarbij vuurwapens worden gebruikt. Daarnaast is er sprake van een groeiende ongelijkheid in arbeidsvoorwaarden. Lokale geüniformeerde medewerkers verdienen structureel minder dan tijdelijk ingehuurde collega’s uit Europees Nederland voor hetzelfde werk. Dit ondermijnt het moreel en leidt tot uitstroom van personeel, aldus het Bestuurscollege.

Het Bestuurscollege stelt dat de handhaving van de openbare orde en veiligheid in gevaar komt doordat essentiële diensten kampen met chronisch personeelstekort. Ook ontbreekt het aan integrale sturing, informatiegestuurd optreden en samenwerking tussen de diensten. In de verzonden brief roept het Bestuurscollege de Minister van Justitie en Veiligheid op om: structurele versterking van politie, marechaussee en justitiële inrichting te realiseren; de ongelijke behandeling van lokaal personeel op te heffen; de samenwerking tussen diensten te verbeteren via integrale aansturing en ontschot werken; Het Bestuurscollege rekent op een concrete reactie van het Rijk binnen twee maanden.